Roquecourbe-Minervois

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE

2 route de saint couat Roquecourbe-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de l’évènement pique-nique chez les vignerons indépendants , le Domaine Montaude propose une journée de découverte.

Au programme

11h dégustation de vins du Domaine

12h Pique-nique

15h Pétanque

.

2 route de saint couat Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie +33 6 47 21 54 68 contact@domainemontaude.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the pique-nique chez les vignerons indépendants event, Domaine Montaude is offering a day of discovery.

On the program:

11am: tasting of Domaine wines

12pm: Picnic

3pm: Petanque

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois