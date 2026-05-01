PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois
PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois dimanche 24 mai 2026.
Roquecourbe-Minervois
PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE
2 route de saint couat Roquecourbe-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dans le cadre de l’évènement pique-nique chez les vignerons indépendants , le Domaine Montaude propose une journée de découverte.
Au programme
11h dégustation de vins du Domaine
12h Pique-nique
15h Pétanque
.
2 route de saint couat Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie +33 6 47 21 54 68 contact@domainemontaude.com
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English :
As part of the pique-nique chez les vignerons indépendants event, Domaine Montaude is offering a day of discovery.
On the program:
11am: tasting of Domaine wines
12pm: Picnic
3pm: Petanque
L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois