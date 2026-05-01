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PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 2 route de saint couat

Ville : 11700 Roquecourbe-Minervois

Département : Aude

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Roquecourbe-Minervois

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE

2 route de saint couat Roquecourbe-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Dans le cadre de l’évènement pique-nique chez les vignerons indépendants , le Domaine Montaude propose une journée de découverte.

Au programme
11h dégustation de vins du Domaine
12h Pique-nique
15h Pétanque
  .

2 route de saint couat Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie +33 6 47 21 54 68  contact@domainemontaude.com

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English :

As part of the pique-nique chez les vignerons indépendants event, Domaine Montaude is offering a day of discovery.

On the program:
11am: tasting of Domaine wines
12pm: Picnic
3pm: Petanque

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois