PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE SARRAT D’EN SOL – Tuchan, 9 juin 2025 11:00, Tuchan.

Aude

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE SARRAT D’EN SOL 4 chemin Sarrat d’en Sol Tuchan Aude

Début : 2025-06-09 11:00:00

fin : 2025-06-09 16:00:00

2025-06-09

Dans le cadre des journées pique-nique chez les vignerons indépendants, le « domaine Sarrat d’en Sol »vous propose

Balade guidée dans les vignes en garrigue en présence de la vigneronne. Partons à la découverte des plantes aromatiques pour un voyage sensoriel, poétique et mystique. Dégustation sensorielle: influence de l’environnement sur le profil de nos cuvées

Pique-nique tiré du sac apporté par vos soins.

4 chemin Sarrat d’en Sol

Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 02 38 famille.brassou@wanadoo.fr

English :

As part of the picnic days organized by independent winegrowers, the « Domaine Sarrat d’en Sol » proposes

A guided walk through the garrigue vineyards in the presence of the winemaker. Discover aromatic plants on a sensory, poetic and mystical journey. Sensory tasting: the influence of the environment on the profile of our cuvées

Bring your own picnic.

German :

Im Rahmen der Picknick-Tage bei den unabhängigen Winzern bietet Ihnen die « Domaine Sarrat d’en Sol »

Geführter Spaziergang durch die Weinberge in der Garrigue in Anwesenheit der Winzerin. Entdecken Sie die aromatischen Pflanzen auf einer sensorischen, poetischen und mystischen Reise. Sensorische Verkostung: Einfluss der Umwelt auf das Profil unserer Cuvées

Picknick aus der Tasche, von Ihnen mitgebracht.

Italiano :

Nell’ambito delle giornate di picnic organizzate dai viticoltori indipendenti, il « Domaine Sarrat d’en Sol » vi propone

Una passeggiata guidata tra le vigne della gariga in presenza del viticoltore. Scoprire le piante aromatiche in un viaggio sensoriale, poetico e mistico. Degustazione sensoriale: l’influenza dell’ambiente sul profilo delle nostre annate

Portate il vostro picnic.

Espanol :

En el marco de las jornadas de picnic organizadas por viticultores independientes, el « Domaine Sarrat d’en Sol » le propone

Un paseo guiado por las viñas de la garriga en presencia del viticultor. Descubra las plantas aromáticas en un viaje sensorial, poético y místico. Cata sensorial: la influencia del entorno en el perfil de nuestras añadas

Traiga su propio picnic.

