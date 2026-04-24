Mirepeisset

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS HERBE SAINTE

Route de Ginestas Mirepeisset Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le pique-nique des vignerons indépendants.

Apportez votre pique-nique et laissez-vous séduire par le cadre champêtre et authentique du domaine de l’Herbe Sainte.

Le domaine de l’Herbe Sainte vous invite à passer un moment convivial, placé sous le signe du partage, de la découverte et de la bonne humeur.

Entre nature, terroir et passion du vin, venez vivre une expérience similaire et chaleureuse eu cœur du domaine.

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Route de Ginestas Mirepeisset 11120 Aude Occitanie +33 4 68 46 30 37

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English :

The independent winegrowers’ picnic.

Bring your picnic and let yourself be seduced by the authentic country setting of the Domaine de l’Herbe Sainte.

The Domaine de l’Herbe Sainte invites you to spend a convivial moment of sharing, discovery and good humor.

Come and enjoy a similar experience in the heart of the estate, where nature, terroir and a passion for wine come together.

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS HERBE SAINTE Mirepeisset a été mis à jour le 2026-04-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi