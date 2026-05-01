Pique-nique chez un vigneron indépendant Château du Payre Château du Payre Cardan

Cardan

Pique-nique chez un vigneron indépendant Château du Payre

Château du Payre 13 le Vic Cardan Gironde

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Il est vivement conseillé de réserver au 05.56.62.60.91 (48 heures avant) votre table et nombre de chaises

10h00 accueil au 69 route du château d’eau (parking)

10h00 à 10h25 ; ouverture de la billetterie 10€ adultes pour 4 verres de vin au choix en dégustation 15€ adulte comprenant la rando et le verre offert. Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans, puis participation de 3€ entre 11 et 17 ans.

10h30 départ pour une rando de 1h dans le vignoble avec explication sur les travaux du moment et aussi sur les paysages

12h00 billetterie ouverte

12h00 à 15 h00 Apéritif au Crémant de Bordeaux puis votre pique nique tiré du sac avec 3 autres vins à découvrir.

1 verre offert de pur jus de raisin pour les enfants.

15h00 à 16h00 Visite guidée du chai avec une vidéo jeu des arômes concours de dessin pour les enfants –

16h00 à 18h00 Ouverture de la boutique. .

Château du Payre 13 le Vic Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 60 91 chateaudupayre@gmail.com

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English : Pique-nique chez un vigneron indépendant Château du Payre

L’événement Pique-nique chez un vigneron indépendant Château du Payre Cardan a été mis à jour le 2026-05-13 par Gironde Tourisme