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AGENDA · Taradeau

Pique Nique Chic Château Rasque Taradeau

vendredi 16 octobre 2026 · Château Rasque · Taradeau

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Château Rasque
Adresse
2897 Route de Flayosc
Ville
83460 Taradeau
Département
Var
Tarif
39 39 39

Taradeau

Pique Nique Chic

Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau Var

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Dégustation pour le déjeuner d’un pic nic avec vue sur les vignes.
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Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 52 20  contact@chateaurasque.com

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English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Pique Nique Chic Taradeau a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

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