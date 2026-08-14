Pique Nique Chic Château Rasque Taradeau

Informations pratiques

Taradeau

Pique Nique Chic

Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau Var

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Dégustation pour le déjeuner d’un pic nic avec vue sur les vignes.

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Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 52 20 contact@chateaurasque.com

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English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Pique Nique Chic Taradeau a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon