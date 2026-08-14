Pique Nique Chic Château Rasque Taradeau
vendredi 16 octobre 2026 · Château Rasque · Taradeau
Informations pratiques
Taradeau
Pique Nique Chic
Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau Var
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Dégustation pour le déjeuner d’un pic nic avec vue sur les vignes.
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Château Rasque 2897 Route de Flayosc Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 52 20 contact@chateaurasque.com
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English :
11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.
L’événement Pique Nique Chic Taradeau a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon