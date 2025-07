Pique-Nique Concert « Aux Pieds Levés » folk, trad Saint-Aubin-Château-Neuf Le Val d’Ocre

Pique-Nique Concert « Aux Pieds Levés » folk, trad Saint-Aubin-Château-Neuf Le Val d’Ocre vendredi 22 août 2025.

Saint-Aubin-Château-Neuf Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Gratuit

Début : 2025-08-22 19:30:00

fin : 2025-08-22 22:30:00

2025-08-22

Aux Pieds Levés: 22 août

Formation d’inspiration folk, Aux Pieds Levés se prend au jeu de la musique à danser et l’osmose opère, l’envie de bouger devient inévitable. Les soirées deviennent festives grâce à la bonne ambiance générée par de très belles compositions et des mélodies traditionnelles accompagnées par une rythmique harmonieuse et énergique, voire endiablée. Vous ne résisterez pas à vous lancer dans la ronde de leurs Cercles Circassiens, danses de couple, farandoles d’Andro et Laridé ainsi que bien d’autres classiques du répertoire traditionnel. .

Saint-Aubin-Château-Neuf Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté collectifmusiquesetdanses@gmail.com

