Pique-nique concert avec « The Millers » et « Les Improbables ». Rue du Moulin Le Val d’Ocre samedi 11 octobre 2025.

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11 23:30:00

2025-10-11

Les groupes « The Millers » et « Les Improbables » animeront la soirée ( reprises Pop-Rock).

Le concert sera précédé de la Fête du Pain. L’association Reliance et le CMD s’associent pour remettre en service le Four à Pain du Moulin du Berceau et cuire du pain au feu de bois.

Possibilité d’apporter une tarte à cuire à 18h.

Vente de pains/saucisses en quantité limitée à 19h.

Buvette. .

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 26 69 06

