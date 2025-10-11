Pique-nique concert avec « The Millers » et « Les Improbables ». Rue du Moulin Le Val d’Ocre
Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 23:30:00
2025-10-11
Les groupes « The Millers » et « Les Improbables » animeront la soirée ( reprises Pop-Rock).
Le concert sera précédé de la Fête du Pain. L’association Reliance et le CMD s’associent pour remettre en service le Four à Pain du Moulin du Berceau et cuire du pain au feu de bois.
Possibilité d’apporter une tarte à cuire à 18h.
Vente de pains/saucisses en quantité limitée à 19h.
Buvette. .
Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 26 69 06
