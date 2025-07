Pique-Nique Concert Fanfare Déambulatoire Les Jazzdiniers Saint-Aubin Chateauneuf Le Val d’Ocre

Pique-Nique Concert Fanfare Déambulatoire Les Jazzdiniers Saint-Aubin Chateauneuf Le Val d’Ocre vendredi 11 juillet 2025.

Pique-Nique Concert Fanfare Déambulatoire Les Jazzdiniers

Saint-Aubin Chateauneuf Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Début : 2025-07-11 19:30:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

2025-07-11

Voici le menu du 11 juillet pour ce deuxième pique-nique concert. Nous accueillons Les Jazzdiniers, fanfare festive déambulatoire, qui déambuleront entre les tables sans déranger les échanges entre convives.

Saxo, clarinette, tuba, banjo se promèneront parmi nous pour interpréter les grands standards de jazz immortels (Petite Fleur, Hello Dolly…), mais aussi des ballades (Georgia…), d’inoubliables chansons françaises (C’est magnifique, Les copains d’abord…), des airs latinos (Besa me mucho, Ba moi un tibo…), et tant d’autres ! .

Saint-Aubin Chateauneuf Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté collectifmusiquesetdanses@gmail.com

