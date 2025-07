Pique-Nique Concert Le Petit Bal de Kalangata SAINT AUBIN CHATEAU NEUF Le Val d’Ocre

Pique-Nique Concert Le Petit Bal de Kalangata SAINT AUBIN CHATEAU NEUF Le Val d'Ocre vendredi 1 août 2025.

Pique-Nique Concert Le Petit Bal de Kalangata

SAINT AUBIN CHATEAU NEUF Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-08-01 19:30:00

fin : 2025-08-01 22:30:00

2025-08-01

Bientôt le milieu de l’été, il est encore temps de profiter de rythmes tropicaux avec Le Petit Bal de Kalangata vendredi 1er août.

Le petit bal de KALANGATA, c’est le bal du monde sur-vitaminé, entre brésil et cap-Vert, Colombie et Angola…

Autour de la solaire Floriane Tiozzo, l’accordéon d’Isaac Paiva et les percussions de Sylvain Jazédé se répondent et vous poussent à la danse. Un voyage écologique qui ravira autant vos oreilles que vos gambettes.

Lien chaîne youtube

https://www.youtube.com/@kalangatamusic .

SAINT AUBIN CHATEAU NEUF Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 26 69 06 collectifmusiquesetdanses@gmail.com

