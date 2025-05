Pique-nique dans les caves des vignerons – Tonnerre, 8 juin 2025 10:00, Tonnerre.

Le pique-nique annuel dans les caves des Vignerons Indépendants aura lieu le week-end de la Pentecôte. Le Domaine Céline Côté y participe et il vous ouvre ses portes le dimanche 8 juin.

­

Le concept est simple et chaleureux le domaine ouvrira exceptionnellement ses portes ce dimanche 8 juin pour vous accueillir. Apportez votre pique-nique et installez-vous en famille ou entre amis pour un moment convivial au cœur des vignes.

Un barbecue sera également mis à disposition pour celles et ceux qui souhaiteraient apporter leurs grillades.

Vous pourrez bien sûr déguster les vins du domaine, découvrir notre travail, et profiter de plusieurs animations tout au long de la journée.

Si la météo est favorable, j’aurai le plaisir de vous proposer une démonstration de traction animale dans les vignes avec Absinthe, ma jument comtoise.

Nous organiserons également deux randonnées dans les vignes

– le matin à 10h30

– l’après-midi à 14h30

Ces balades seront ponctuées de dégustations dans les parcelles, pour une immersion complète dans notre terroir.

Tarif randonnée 10 € par personne

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’avance pour les randonnées, par mail ou par téléphone. .

Domaine Céline Côté

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 31 51 12 infos@celinecote.com

