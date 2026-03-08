Pique-nique dans les vignes au Château Hostens-Picant

999 route des Rondereaux Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-01

Pique-nique dans les vignes au Château Hostens-Picant tous les jours de Mai à Septembre 2026.

Réservez vos paniers la veille (minimum 2 personnes hors vin) 20€ par personne. .

999 route des Rondereaux Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 72 92 99 chateauhp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pique-nique dans les vignes au Château Hostens-Picant

L’événement Pique-nique dans les vignes au Château Hostens-Picant Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays Foyen