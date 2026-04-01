Pique-nique dans les vignes du Beaujolais Destination Beaujolais Villefranche-sur-Saône
Pique-nique dans les vignes du Beaujolais Destination Beaujolais Villefranche-sur-Saône vendredi 1 mai 2026.
Villefranche-sur-Saône
Pique-nique dans les vignes du Beaujolais
Destination Beaujolais 96 rue de la sous-Préfecture Villefranche-sur-Saône Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-05-01
Les vignerons du Beaujolais vous réservent le plus bel endroit de leurs domaines pour des déjeuners champêtres incluant produits du terroir élaboré par des producteurs locaux et vins du Beaujolais.
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Destination Beaujolais 96 rue de la sous-Préfecture Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Picnic in the Beaujolais vineyards
The Beaujolais wine-growers selected the most beautiful places in their vineyards for a unique bucolic lunch, with local products made by Beaujolais producers, and served with wines of the region.
L’événement Pique-nique dans les vignes du Beaujolais Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-04 par Beaujolais Tourisme
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