Pique-nique dans les vignes du Beaujolais Destination Beaujolais Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

Pique-nique dans les vignes du Beaujolais

Destination Beaujolais 96 rue de la sous-Préfecture Villefranche-sur-Saône Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-05-01

Les vignerons du Beaujolais vous réservent le plus bel endroit de leurs domaines pour des déjeuners champêtres incluant produits du terroir élaboré par des producteurs locaux et vins du Beaujolais.

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Destination Beaujolais 96 rue de la sous-Préfecture Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Picnic in the Beaujolais vineyards

The Beaujolais wine-growers selected the most beautiful places in their vineyards for a unique bucolic lunch, with local products made by Beaujolais producers, and served with wines of the region.

L’événement Pique-nique dans les vignes du Beaujolais Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-04 par Beaujolais Tourisme