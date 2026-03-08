Pique-nique de la Liberté Rotonde Pauillac

Pique-nique de la Liberté

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’association La Victoire-Lafayette organise son pique-nique de la Liberté, pour fêter le départ de La Fayette du port de Pauillac le 25 mars 1777, et l’anniversaire de l’association.

Animation musicale assurée.

Les personnes déguisées façon 18ème siècle sont les bienvenues.

Rv à la Rotonde sur les quais dès 12h, pour un pique-nique tiré du sac .

Pour des raisons d’organisation, merci de vous faire connaître auprès de l’association par e-mail ou SMS et indiquer le nombre de convives présents, et ce, avant le 25 mars prochain. .

Rotonde Quai Léon Perrier Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 068571114 thebaudpierre@orange.fr

