Pique-nique de Montplaisir Château MontPlaisir Valréas mercredi 1 avril 2026.
Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 12:00:00
fin : 2026-10-31 15:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Un panier pique-nique gourmand avec des produits frais, locaux et de saison, à savourer sur notre aire aménager (panier végétarien ou vegan disponibles).
Vins du domaine en vente sur place.
Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
A gourmet picnic basket featuring fresh, local and seasonal produce, to be enjoyed on our landscaped area (vegetarian or vegan baskets available).
Estate wines for sale on site.
