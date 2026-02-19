Pique-nique de Montplaisir Château MontPlaisir Valréas

Pique-nique de Montplaisir

Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-01 12:00:00

fin : 2026-10-31 15:00:00

2026-04-01

Un panier pique-nique gourmand avec des produits frais, locaux et de saison, à savourer sur notre aire aménager (panier végétarien ou vegan disponibles).

Vins du domaine en vente sur place.

Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

A gourmet picnic basket featuring fresh, local and seasonal produce, to be enjoyed on our landscaped area (vegetarian or vegan baskets available).

Estate wines for sale on site.

L’événement Pique-nique de Montplaisir Valréas a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes