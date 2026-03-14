PIQUE-NIQUE DE PÂQUES

L’Arnède Fontès Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Journée autour de Pâques.

Au programme

11h Chasse aux oeufs pour les enfants dans le bois de l4arnède et distribution des oeufs trouvés au dessert

12h apéritif

12h30 repas (amenez vos couverts)

Aprèsle repas loto rigolo, belote, jeux de société et pétanque.

Tombola.

Présence des Mascottes.

Pas d’alcool ni d’animaux. Places limitées.

Sur inscription, le vendred 27 mars de 18h à 19h30 et samedi 28 mars de 10h à 12h, à la salle du volcan. .

L’Arnède Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 7 83 00 13 63

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English : PIQUE-NIQUE DE PÂQUES

Easter Day.

L’événement PIQUE-NIQUE DE PÂQUES Fontès a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS