Pique-nique des Dionysiens Sainte-Adresse 22 juin 2025 11:30

Seine-Maritime

Pique-nique des Dionysiens Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2025-06-22 11:30:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Un dimanche convivial et festif en perspective à Sainte-Adresse !

Installez votre nappe, sortez le panier, et profitez d’un moment en famille ou entre amis, rythmé par :

– Les BTP à 13h fanfare déjantée et bonne humeur garantie

– Orion à 17h30 concert envoûtant entre rock et poésie

Au programme également structures gonflables pour les enfants et restauration ambulante sur place.

Un rendez-vous joyeux à ne pas manquer !

Place Maréchal Joffre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr

English : Pique-nique des Dionysiens

A convivial and festive Sunday in Sainte-Adresse!

Set up your tablecloth, get out your basket, and enjoy a moment with family and friends, to the rhythm of :

– Les BTP at 1pm ? crazy fanfare and guaranteed good humor

– Orion at 5:30 p.m. ? a spellbinding concert of rock and poetry

Also on the program: inflatable structures for children and on-site catering.

A fun-filled event not to be missed!

German :

Ein geselliger und festlicher Sonntag steht in Sainte-Adresse bevor!

Legen Sie Ihre Tischdecke auf, holen Sie den Korb heraus und genießen Sie einen Moment mit der Familie oder mit Freunden unter dem Rhythmus von :

– Les BTP um 13 Uhr ? verrückte Blaskapelle und gute Laune garantiert!

– Orion um 17:30 Uhr ? ein bezauberndes Konzert zwischen Rock und Poesie

Auf dem Programm stehen außerdem: Hüpfburgen für die Kinder und Essen auf Rädern vor Ort.

Ein fröhliches Treffen, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Una domenica di festa e di amicizia a Sainte-Adresse!

Preparate la vostra tovaglia, tirate fuori il vostro cestino e godetevi un momento con la famiglia e gli amici, al ritmo di :

– I BTP alle 13.00: fanfare folli e buonumore assicurato

– Orion alle 17.30: un concerto incantato che unisce rock e poesia

In programma anche strutture gonfiabili per bambini e street food in loco.

Un evento da non perdere all’insegna del divertimento!

Espanol :

¡Un domingo amistoso y festivo en Sainte-Adresse!

Prepare su mantel, saque su cesta y disfrute de un momento en familia y entre amigos, al ritmo de :

– Les BTP a las 13:00 h ? fanfarria loca y buen humor garantizado

– Orion a las 17:30 h. ? un concierto hechizante que combina rock y poesía

También en el programa: estructuras hinchables para los niños y comida callejera in situ.

Un evento lúdico que no se puede perder

