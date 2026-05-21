Pique-Nique des petit·es Square Guy Houist Rennes
Pique-Nique des petit·es Square Guy Houist Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Pique-Nique des petit·es Square Guy Houist Rennes Jeudi 23 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Pique-Nique des petit·es
Un moment convivial en plein air où les tout·es-petit·es et leurs accompagnant·es partagent un déjeuner dans la bonne ambiance !
Enfant accompagné·e d’un·e adulte. Prévoir les pique-niques !
0 – 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T14:00:00.000+02:00
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Square Guy Houist Square Guy Houist, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes Ille-et-Vilaine
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