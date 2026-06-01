Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pique-Nique des petit·es, Square Guy Houist, Rennes

Pique-Nique des petit·es, Square Guy Houist, Rennes

Pique-Nique des petit·es, Square Guy Houist, Rennes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Square Guy Houist

Adresse : Square Guy Houist, Rennes

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif : Entrée libre, gratuit

Pique-Nique des petit·es Jeudi 23 juillet, 11h00 Square Guy Houist Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T14:00:00+02:00

Un moment convivial en plein air où les tout·es-petit·es et leurs accompagnant·es partagent un déjeuner dans la bonne ambiance !
Enfant accompagné·e d’un·e adulte. Prévoir les pique-niques !
0 – 5 ans

Square Guy Houist Square Guy Houist, Rennes Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Pique-Nique des petit·es

MQLT

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)