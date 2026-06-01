Pique-Nique des petit·es, Square Guy Houist, Rennes
Pique-Nique des petit·es, Square Guy Houist, Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Pique-Nique des petit·es Jeudi 23 juillet, 11h00 Square Guy Houist Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T14:00:00+02:00
Un moment convivial en plein air où les tout·es-petit·es et leurs accompagnant·es partagent un déjeuner dans la bonne ambiance !
Enfant accompagné·e d’un·e adulte. Prévoir les pique-niques !
0 – 5 ans
Square Guy Houist Square Guy Houist, Rennes Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Pique-Nique des petit·es
MQLT
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026