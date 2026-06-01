Pique-Nique des petit·es, Square Guy Houist, Rennes

Pique-Nique des petit·es Jeudi 23 juillet, 11h00 Square Guy Houist Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T14:00:00+02:00

Un moment convivial en plein air où les tout·es-petit·es et leurs accompagnant·es partagent un déjeuner dans la bonne ambiance !

Enfant accompagné·e d’un·e adulte. Prévoir les pique-niques !

0 – 5 ans

Square Guy Houist Square Guy Houist, Rennes Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Pique-Nique des petit·es

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