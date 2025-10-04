PIQUE NIQUE DES VENDANGES DOMAINE BLOUIN St-Aubin-de-Luigné Val-du-Layon
St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Pique-Nique des Vendanges au Domaine Blouin
Le samedi 4 octobre, venez découvrir la vie de vendangeur au Domaine Blouin !
Au programme
9h30 Accueil des participants, explications sur les vendanges manuelles
10h-12h Vendanges
12h15 Déchargement de la vendange dans le pressoir
12h30 Apéritif découverte des Coteaux du Layon suivi du pique-nique avec les vins du Domaine
14h30 Découverte des travaux de cave et dégustation de jus pressé
Le programme peut varier en fonction de la météo.
Réservez avant le 15/09 par téléphone 0241783353 ou par mail à contact@domaineblouin.fr
Prévoir votre pique-nique et une tenue vestimentaire adaptée.
Au plaisir de partager ce moment avec vous ! .
St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 53 contact@domaineblouin.fr
English :
Harvest Picnic at Domaine Blouin
German :
Picknick der Weinlese auf der Domaine Blouin
Italiano :
Picnic della vendemmia al Domaine Blouin
Espanol :
Picnic de vendimia en Domaine Blouin
