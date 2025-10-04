PIQUE NIQUE DES VENDANGES DOMAINE BLOUIN St-Aubin-de-Luigné Val-du-Layon

PIQUE NIQUE DES VENDANGES DOMAINE BLOUIN

St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Pique-Nique des Vendanges au Domaine Blouin

Le samedi 4 octobre, venez découvrir la vie de vendangeur au Domaine Blouin !

Au programme

9h30 Accueil des participants, explications sur les vendanges manuelles

10h-12h Vendanges

12h15 Déchargement de la vendange dans le pressoir

12h30 Apéritif découverte des Coteaux du Layon suivi du pique-nique avec les vins du Domaine

14h30 Découverte des travaux de cave et dégustation de jus pressé

Le programme peut varier en fonction de la météo.

Réservez avant le 15/09 par téléphone 0241783353 ou par mail à contact@domaineblouin.fr

Prévoir votre pique-nique et une tenue vestimentaire adaptée.

Au plaisir de partager ce moment avec vous ! .

St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 53 contact@domaineblouin.fr

English :

Harvest Picnic at Domaine Blouin

German :

Picknick der Weinlese auf der Domaine Blouin

Italiano :

Picnic della vendemmia al Domaine Blouin

Espanol :

Picnic de vendimia en Domaine Blouin

