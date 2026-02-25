Bligny

Pique-nique des vignerons

Champagne Moutaux Bligny Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Le programme d’un week-end vigneron au Champagne Moutaux. Sur réservation.

Balade dans les vignes sous forme de jeu de piste ludique pour petits et grands:

départ à 10h

Repas banquet préparé par le Goluret:

Adulte 30€

Enfant 15€

Visite du domaine à 13h30.

Bar à champagne à partir de 14h30.

A 15h:

– concours de pétanque, 5€ par adulte

– concours de dessin d’étiquette de champagne, 5€ par enfant

Enchères aux capsules de 17h à 17h30. .

Champagne Moutaux Bligny 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 40 25 contact@champagne-moutaux.fr

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English :

L’événement Pique-nique des vignerons Bligny a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne