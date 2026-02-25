Pique-nique des vignerons Bligny
Pique-nique des vignerons Bligny samedi 23 mai 2026.
Bligny
Pique-nique des vignerons
Champagne Moutaux Bligny Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Le programme d’un week-end vigneron au Champagne Moutaux. Sur réservation.
Balade dans les vignes sous forme de jeu de piste ludique pour petits et grands:
départ à 10h
Repas banquet préparé par le Goluret:
Adulte 30€
Enfant 15€
Visite du domaine à 13h30.
Bar à champagne à partir de 14h30.
A 15h:
– concours de pétanque, 5€ par adulte
– concours de dessin d’étiquette de champagne, 5€ par enfant
Enchères aux capsules de 17h à 17h30. .
Champagne Moutaux Bligny 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 40 25 contact@champagne-moutaux.fr
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English :
L’événement Pique-nique des vignerons Bligny a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne