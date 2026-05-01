PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DE MARTINOLLE-GASPARETS Boutenac
PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DE MARTINOLLE-GASPARETS Boutenac lundi 25 mai 2026.
Boutenac
PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DE MARTINOLLE-GASPARETS
27 avenue Frédéric Mistral Boutenac Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 12:00:00
fin : 2026-05-25 15:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Le Domaine de Martinolle-Gasparets participe au pique-nique géant des Vignerons Indépendants !
Pendant cette journée, découvrez les vins du Domaine lors d’une présentation et d’une dégustation. Participez ensuite au grand pique-nique qui ravira petits et grands.
Un moment de partage convivial autour des produits de notre terroir.
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27 avenue Frédéric Mistral Boutenac 11200 Aude Occitanie +33 6 11 42 09 88
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English :
Domaine de Martinolle-Gasparets takes part in the Vignerons Indépendants giant picnic!
During the day, discover the Domaine’s wines at a presentation and tasting. Then take part in a picnic for all ages.
A moment of convivial sharing based on local produce.
L’événement PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DE MARTINOLLE-GASPARETS Boutenac a été mis à jour le 2026-05-13 par