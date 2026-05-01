Boutenac

PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DE MARTINOLLE-GASPARETS

27 avenue Frédéric Mistral Boutenac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 12:00:00

fin : 2026-05-25 15:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le Domaine de Martinolle-Gasparets participe au pique-nique géant des Vignerons Indépendants !

Pendant cette journée, découvrez les vins du Domaine lors d’une présentation et d’une dégustation. Participez ensuite au grand pique-nique qui ravira petits et grands.

Un moment de partage convivial autour des produits de notre terroir.

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27 avenue Frédéric Mistral Boutenac 11200 Aude Occitanie +33 6 11 42 09 88

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English :

Domaine de Martinolle-Gasparets takes part in the Vignerons Indépendants giant picnic!

During the day, discover the Domaine’s wines at a presentation and tasting. Then take part in a picnic for all ages.

A moment of convivial sharing based on local produce.

L’événement PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DOMAINE DE MARTINOLLE-GASPARETS Boutenac a été mis à jour le 2026-05-13 par