Pique-nique d’été avec « Bien vivre à Saint-Lunaire Plage de Longchamp Saint-Lunaire

Plage de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-19 19:00:00

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Bien Vivre à Saint-Lunaire vous invite à son pique-nique d’été le mardi 19 août à partir de 19h, sur la plage de Longchamp.

Apéritif offert par BVSL.

Repas partagé chacun apporte un plat salé ou sucré et ses couverts. Vous pouvez inviter famille, petits-enfants, voisins…

Bien Vivre à Saint-Lunaire est une association qui œuvre depuis plus de 20 ans pour proposer tout au long de l’année et de manière ponctuelle des animations. Au cours de l’année (hors été) nous essayons de créer des événements qui vont de projections de documentaires, conférences, sorties, moments de convivialités etc… .

Plage de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 33 15 14 50

