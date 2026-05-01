Pique-Nique du Vivre Ensemble Urbeis
Pique-Nique du Vivre Ensemble Urbeis lundi 25 mai 2026.
Urbeis
Pique-Nique du Vivre Ensemble
7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Une journée de rencontres et d’échanges avec balades, ateliers, théâtre forum, musique et danse en partenariat avec l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) dans le cadre de son projet s’engager pour une démocratie vivante .
Le grand pique-nique du vivre ensemble se déroulera comme une multiplication de scènes où chacun peut donner son point de vue sur un sujet qui lui tient à cœur, une exercice d’écoute, de rencontre, de tolérance et de respect, afin de faire émerger des énergies pour mieux faire vivre notre démocratie. 0 .
7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@abc-climont.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pique-Nique du Vivre Ensemble Urbeis a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
À voir aussi à Urbeis (Bas-Rhin)
- Festival du silence Urbeis 23 mai 2026
- Concert au Temple du Climont Urbeis 23 mai 2026
- Repair Café Urbeis 30 mai 2026
- Fête du Climont Urbeis 6 juin 2026
- Théâtre d’ouverture Urbeis 13 juin 2026