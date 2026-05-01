Urbeis

Pique-Nique du Vivre Ensemble

7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Une journée de rencontres et d’échanges avec balades, ateliers, théâtre forum, musique et danse en partenariat avec l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) dans le cadre de son projet s’engager pour une démocratie vivante .

Le grand pique-nique du vivre ensemble se déroulera comme une multiplication de scènes où chacun peut donner son point de vue sur un sujet qui lui tient à cœur, une exercice d’écoute, de rencontre, de tolérance et de respect, afin de faire émerger des énergies pour mieux faire vivre notre démocratie. 0 .

7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@abc-climont.eu

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English :

L’événement Pique-Nique du Vivre Ensemble Urbeis a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé