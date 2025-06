Pique nique électronique Château Éphémère Carrières-sous-Poissy

Pique nique électronique Château Éphémère Carrières-sous-Poissy samedi 19 juillet 2025 .

Pique nique électronique Samedi 19 juillet, 12h00 Château Éphémère Yvelines

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-19T12:00:00 – 2025-07-19T23:00:00

Fin : 2025-07-19T12:00:00 – 2025-07-19T23:00:00

On clôture l’Été au Château en beauté dans le parc du Château sous le soleil et les pieds dans l’herbe, le tout en musique avec des dj sets et des lives ! Le clou du spectacle, la journée se terminera avec un show pyrotechnique à couper le souffle… L’après-midi, les kids pourront profiter de divers ateliers sur les thèmes du numérique et des musiques électroniques !

PIQUE NIQUE GÉANT

Installez-vous dans l’herbe, dans les transats, et sur les tables et venez profiter du food-truck et du bar qui seront ouverts toute la journée

Dj sets électro

Gabbor – deep, goa-infused techno

Gabbor, DJ, producteur·ice et activiste queer de la scène underground parisienne, façonne des sets hypnotiques mêlant techno deep, trance progressive et ambient émotionnelle. À la tête des collectifs Kluster et BAE Party, iel milite pour une culture club inclusive et immersive. Entre rave extatique et introspection sonore, Gabbor crée des expériences uniques où la musique devient un acte de transformation collective.

Mila Necchela – bass music

DJ fondatrice de Sororo-Club, moitié du duo live Pristine Pit, membre du collectif Bass Juice Connexion, coprogrammatrice du festival Oh Plateau !, Mila Necchella est une artiste aux multiples facettes, hyperactive sur la scène marseillaise et très engagée pour la promotion et la visibilité des minorités de genres dans les musiques électroniques. Derrière les platines, sa technicité est au service de l’hybridation des styles : des sélections pointues puisées dans les cultures club du monde entier instillées de bass music et de sonorités plus ravy.

Chasse Croise – ambiant

Que ce soit sur Station Station avec Pyjamacore ou sur Ondorphine dont elle fait partie, Chassé Croisé (FKA Julie in July) utilise la radio & le mix pour explorer différentes esthétiques, les lier et les partager. Une balade dans des musiques douces, sans frontières de genres, pour se vider le cerveau et se laisser porter.

Charleeps – acid, house, breakbeat

La DJ et productrice parisienne Charleeps transporte le dancefloor vers un monde merveilleux avec un mélange unique d’influences acid, house, breakbeat et électro. Son style énergique et ses mélodies douces transparaissent aussi bien dans ses mix que dans ses sorties sur des labels reconnus comme Nocta Numerica, Mycelium Syndicate, clipp. art, Barbi(e)turix et Houseum.

Live

Pristine Pit – live breaks / beat

Pristine Pit est un duo formé par Camille Chenal (Mila Necchella) et Charles Sinz (Since Charles, Akzidance). Faux regards en chiens de faïence derrière leurs machines (synthétiseurs, séquenceurs, boîtes à rythme, pédales d’effets…), ils revisitent leurs influences puisées dans les musiques électroniques pour créer un set évolutif taillé pour le dancefloor. Entre dub, bass, breaks, et post-dancehall, des nappes acides et quelques envolées vocales bien trippées !

Compagnie La Brume – « Air Pulse » – concert pyrotechnique

Attention les yeux : préparez-vous à un spectacle de feu, pyrotechnie, musique électronique et danse…

Le spectacle :

Dans l’usine AirPulse, les ouvriers fabriquent des climatiseurs « écologiques » censés réutiliser l’air rejeté pour réduire la consommation énergétique. Mais derrière l’enthousiasme initial, des doutes émergent : les rouages de la machine industrielle révèlent des failles, et les ambitions écologiques semblent dissimuler des intérêts moins nobles. Ce récit interroge l’urgence, les sacrifices individuels, et le paradoxe d’un progrès qui pourrait bien être une impasse.

ATELIERS DIY – de 13h30 à 18h30

Lutherie Sauvage : construit ta guitare à partir d’une boîte de bonbon – de 13h30 à 15h30 – Dès 5 ans

Fabriquez votre guitare improvisée à partir d’éléments de récupération, de pièces fabriquées au fablab et d’un peu d’ingéniosité avec un véritable luthier !

Atelier Captain Lee : dessine ton jeu vidéo – de 16h à 18h – Dès 8 ans

À l’aide du logiciel Captain Lee, vous pourrez donner vie au jeu vidéo de vos rêves

Ouïmaginer : initiation MAO et paysage sonore – de 15h30 à 18h30 – Dès 7 ans

Cet atelier d’initiation à la M.A.O (Musique assistée par ordinateur) vous permettra de vous familiariser dans le jeu avec des samples. Vous allez créer vos propres pads en D.I.Y. (do it yourself) et jouer de la musique !

CONTACT

Téléphone : 01 39 79 29 93

✉️Mail : bonjour@chateauephemere.org

ACCÈS

Adresse : 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports : RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

Château Éphémère 2 chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org/actualites/lete-au-chateau/ »}] [{« link »: « mailto:bonjour@chateauephemere.org »}]

On clôture l’Été au Château en beauté dans le parc du Château sous le soleil et les pieds dans l’herbe, le tout en musique avec des dj sets et des lives ! Le clou du spectacle, la journée se avec un …

©Meïssane Khelil