Pique-nique et balade canoë le long du Viaur à Bor-et-Bar Bor-et-Bar

Suivez un animateur du site Natura 2000 EPAGE Vallée Viaur pour une descente en canoë grand public sur le secteur de Bor-et-Bar. Partez à la découverte des libellules et de la riche biodiversité des bords de rivière.

Un pique-nique collectif, tiré du sac, précèdera la sortie.

Le point de rendez-vous sera le pont de La Vicasse.

Strictement réservé aux adultes. Enfants non autorisés.

La prestation durera environ 5h, de 12h à 17h. .

Bor-et-Bar Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

English :

Follow a guide from the Natura 2000 site EPAGE Vallée Viaur on a canoe trip through the Viaur valley at Bor-et-Bar.

A collective picnic will precede the outing.

