Pique-nique et Jeux Médiathèque Communautaire De Conty Conty
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T22:00:00
Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T22:00:00
Pique-nique et Cherche et Trouve géant en famille
Amenez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial en famille avant de partir à l’aventure dans le Cherche et Trouve géant !
Une activité ludique et interactive pour petits et grands, idéale pour partager rires, découverte et complicité.
Médiathèque Communautaire De Conty RUE DES ECOLES 80160 Conty Conty 80160 Conty Somme Hauts-de-France 0322411863 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.conty@cc2so.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.22.41.18.63 »}]
@CC2SO