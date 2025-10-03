Pique-nique et Jeux Médiathèque Communautaire De Conty Conty

Pique-nique et Jeux Médiathèque Communautaire De Conty Conty vendredi 3 octobre 2025.

Pique-nique et Jeux Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque Communautaire De Conty Somme

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Pique-nique et Cherche et Trouve géant en famille

Amenez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial en famille avant de partir à l’aventure dans le Cherche et Trouve géant !

Une activité ludique et interactive pour petits et grands, idéale pour partager rires, découverte et complicité.

Médiathèque Communautaire De Conty RUE DES ECOLES 80160 Conty Conty 80160 Conty Somme Hauts-de-France 0322411863 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.conty@cc2so.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.22.41.18.63 »}]

Pique-nique et Cherche et Trouve géant en famille

@CC2SO