Pique-nique et jeux Torcy-le-Grand

Pique-nique et jeux
parc des vergers espace des ruines du château Torcy-le-Grand Seine-Maritime
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Une journée de détente et loisirs est proposée au parcours de santé.
Au programme bubble game, structures gonflables, balades à poneys, manèges…
Venez avec votre pique-nique pour partager un moment convivial.
10h30 messe à l’église
12h: pot de l’amitié offert par la commune
13h15 pique-nique (barbecue, tables, chapiteaux ainsi qu’une buvette seront mis à disposition) .
parc des vergers espace des ruines du château Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 74 63 73
