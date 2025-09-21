Pique-nique et jeux Torcy-le-Grand

Pique-nique et jeux Torcy-le-Grand dimanche 21 septembre 2025.

Pique-nique et jeux

parc des vergers espace des ruines du château Torcy-le-Grand Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Une journée de détente et loisirs est proposée au parcours de santé.

Au programme bubble game, structures gonflables, balades à poneys, manèges…

Venez avec votre pique-nique pour partager un moment convivial.

10h30 messe à l’église

12h: pot de l’amitié offert par la commune

13h15 pique-nique (barbecue, tables, chapiteaux ainsi qu’une buvette seront mis à disposition) .

parc des vergers espace des ruines du château Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 74 63 73

