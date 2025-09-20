Pique-nique et patrimoine dans la Vallée de Quint rdv communiqué au moment de l’inscription Sainte-Croix

Pique-nique et patrimoine dans la Vallée de Quint rdv communiqué au moment de l’inscription Sainte-Croix samedi 20 septembre 2025.

Pique-nique et patrimoine dans la Vallée de Quint

rdv communiqué au moment de l’inscription Sainte-Croix Sainte-Croix Drôme

Début : 2025-09-20 10:45:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

L’Accorderie propose au habitant.e.s du Diois une journée de découverte du patrimoine dans la Vallée de Quint et un pique-nique offert.

Sur réservation uniquement avant le 17 septembre.

rdv communiqué au moment de l’inscription Sainte-Croix Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr

English :

The Accorderie is offering Diois residents a day of heritage discovery in the Vallée de Quint, with a free picnic.

Reservations required before September 17.

German :

Die Accorderie bietet den Bewohnern des Diois einen Tag zur Entdeckung des Kulturerbes im Quint-Tal und ein kostenloses Picknick an.

Nur mit Reservierung bis zum 17. September.

Italiano :

L’Accorderie offre ai residenti del Diois una giornata alla scoperta del patrimonio della Vallée de Quint, con un picnic gratuito.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 17 settembre.

Espanol :

La Accorderie propone a los habitantes del Diois una jornada de descubrimiento del patrimonio del Valle de Quint, con picnic gratuito.

Las reservas deben realizarse antes del 17 de septiembre.

