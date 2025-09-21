Pique-nique et randonnée à la Croix du Chêne Croix du Chêne Saint-Désert

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

De la Croix du Chêne, on découvre un magnifique paysage sur la plaine de la Saône et la Côte chalonnaise. Venez découvrir ce paysage en harmonie avec l’architecture rurale, qui compte deux bâtiments inscrits, lors d’un pique-nique (apporter son repas) suivi d’une randonnée découverte des richesses architecturales du village.

Croix du Chêne Chemin du Moulin, 71390 Rosey Saint-Désert 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Parking à proximité.

© ASPCC