Pique nique fermier à Colmar Colmar

Fêtez l’agriculture et la gastronomie locale;

Le réseau pionnier en matière d’accueil à la ferme et de produits fermiers accessibles en circuit court va à la rencontre des Colmariens grâce à une nouvelle opération évènementielle. Les agriculteurs adhérents de Bienvenue à la ferme, connus pour partager leur quotidien et leur production depuis leurs fermes et leurs points de vente directs, investissent à nouveau le centre-ville. Quoi de mieux qu’un grand pique-nique fermier et convivial pour se régaler avec des produits sains et locaux, célébrer l’agriculture sous toutes ses formes, tisser des liens avec les producteurs mais aussi partager des activités ludiques et sportives en famille !

Une offre de restauration et des animations gustatives, ludiques et sportives

Des produits locaux, des animations pour déguster, découvrir et bouger en s’amusant, tout ça dans une ambiance festive et conviviale… Bienvenue à la ferme fait son pique-nique !

Les visiteurs pourront se restaurer sur place en savourant des plats préparés par des producteurs locaux. Ils pourront également acheter des produits comme sur un marché classique.

Une quinzaine de producteurs sera présente pour une offre diversifiée des rillettes, de la charcuterie ou de fromages, crudités, plats chauds, sandwich, yaourts, glaces, boissons, vins ,bières

Adaptées à tous les âges, des animations gratuites autour de l’agriculture sont prévues pour partager un moment ludique en famille ou entre amis

coloriages jeux en bois jeux de l’oie vélo smoothie château gonflable

Et d’autres surprises à découvrir sur place ! .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 99 38 66

English :

A big, friendly farm picnic to feast on healthy, local produce, celebrate agriculture in all its forms,…

German :

Großes und geselliges Bauernpicknick, um sich mit gesunden und lokalen Produkten zu verwöhnen, die Landwirtschaft in all ihren Formen zu feiern,…

Italiano :

Un grande e amichevole picnic in fattoria dove potrete gustare prodotti sani e locali, celebrare l’agricoltura in tutte le sue forme,…

Espanol :

Un gran y acogedor picnic en la granja donde podrá darse un festín de productos locales sanos, celebrar la agricultura en todas sus formas,…

