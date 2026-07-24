Pique-Nique Fluo à Domme Place du Jubilé Domme

Informations pratiques

Domme

Pique-Nique Fluo à Domme

Place du Jubilé Jardin Public Domme Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Pique-Nique Fluo à Domme le jeudi 1er août.

Entrée gratuite à partir de 19h00 avec votre pique-nique

DJ Nico / Buvette / Stand maquillage et accessoire

Un pique-nique face à l’un des plus beaux panoramas de Dordogne et au soleil couchant, ça vous tente ?

Rendez-vous le jeudi 1er août dès 19h00 au Jardin public de Domme pour une soirée haute en couleurs sur le thème FLUO !

Préparez votre panier pique-nique, votre tenue la plus colorée et venez profiter d’une soirée d’été comme on les aime animée par DJ Nico.

Buvette et stand de maquillage et accessoires fluo sur place !

Entrée gratuite. .

Place du Jubilé Jardin Public Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00

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English : Pique-Nique Fluo à Domme

Neon Picnic in Domme on Thursday, August 1.

Free admission starting at 7:00 p.m. with your own picnic

DJ Nico / Refreshment stand / Makeup and accessories booth

L’événement Pique-Nique Fluo à Domme Domme a été mis à jour le 2026-07-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne