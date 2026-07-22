Pique-nique géant et rando La Chapelle-Faucher
vendredi 7 août 2026 · La Chapelle-Faucher
Informations pratiques
La Chapelle-Faucher
Pique-nique géant et rando
Lavoir La Chapelle-Faucher Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Pique-nique géant au bord de l’eau et randonnée en pleine nature. Rendez-vous au lavoir. Auberge espagnole, chacun apporte un plat à partager.
Pique-nique géant au bord de l’eau et randonnée en pleine nature. Rendez-vous au lavoir. Auberge espagnole, chacun apporte un plat à partager. .
Lavoir La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 09 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pique-nique géant et rando
A giant picnic by the water and a hike in the great outdoors. Meet at the washhouse. Potluck—everyone brings a dish to share.
L’événement Pique-nique géant et rando La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2026-07-22 par Val de Dronne