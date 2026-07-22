UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Faucher

Pique-nique géant et rando La Chapelle-Faucher

vendredi 7 août 2026 · La Chapelle-Faucher

Pique-nique géant et rando La Chapelle-Faucher

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lavoir
Ville
24530 La Chapelle-Faucher
Département
Dordogne
Tarif

La Chapelle-Faucher

Pique-nique géant et rando

Lavoir La Chapelle-Faucher Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Pique-nique géant au bord de l’eau et randonnée en pleine nature. Rendez-vous au lavoir. Auberge espagnole, chacun apporte un plat à partager.
Pique-nique géant au bord de l’eau et randonnée en pleine nature. Rendez-vous au lavoir. Auberge espagnole, chacun apporte un plat à partager.   .

Lavoir La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 09 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pique-nique géant et rando

A giant picnic by the water and a hike in the great outdoors. Meet at the washhouse. Potluck—everyone brings a dish to share.

L’événement Pique-nique géant et rando La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2026-07-22 par Val de Dronne