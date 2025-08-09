Pique-Nique géant pour la Saint-Amour Saint-Valentin

Pique-Nique géant pour la Saint-Amour

Saint-Valentin Indre

Début : 2025-08-09 12:00:00

La Mairie de Saint-Valentin organise un pique-nique géant dans le jardin des amoureux, pour la Saint-Amour le samedi 9 août.

Rendez-vous à 12h avec votre pique-nique, les tables et chaises seront fournis.

Aucune buvette ou restauration sur place.

Informations au 06 83 39 75 40 .

Saint-Valentin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 39 75 40

English :

The Saint-Valentin Town Hall is organizing a giant picnic in the lovers’ garden for Saint-Amour on Saturday August 9.

German :

Die Stadtverwaltung von Sankt Valentin organisiert ein Riesenpicknick im Garten der Liebenden anlässlich des Sankt-Amour-Tages am Samstag, den 9. August.

Italiano :

Il Comune di Saint-Valentin organizza per sabato 9 agosto un gigantesco picnic nel giardino degli innamorati di Saint-Amour.

Espanol :

El Ayuntamiento de Saint-Valentin organiza para el sábado 9 de agosto un picnic gigante en el jardín de los enamorados de Saint-Amour.

