Informations pratiques

Tournemire

Pique-nique Géant

Tournemire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Venez nombreux au Pique-nique Géant pour partager un moment de convivialité !

Chacun gère son pique-nique , ses boissons et son matériel …. .

Tournemire 12250 Aveyron Occitanie

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English :

We hope to see many of you at the Giant Picnic to enjoy some good company!

L’événement Pique-nique Géant Tournemire a été mis à jour le 2026-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)