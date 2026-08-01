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AGENDA · Tournemire

Pique-nique Géant Tournemire

jeudi 27 août 2026 · Tournemire

Pique-nique Géant Tournemire

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Ville
12250 Tournemire
Département
Aveyron
Tarif

Tournemire

Pique-nique Géant

Tournemire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Venez nombreux au Pique-nique Géant pour partager un moment de convivialité !
Chacun gère son pique-nique , ses boissons et son matériel ….   .

Tournemire 12250 Aveyron Occitanie  

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English :

We hope to see many of you at the Giant Picnic to enjoy some good company!

L’événement Pique-nique Géant Tournemire a été mis à jour le 2026-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)