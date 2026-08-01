AGENDA · Tournemire
Pique-nique Géant Tournemire
jeudi 27 août 2026 · Tournemire
Informations pratiques
Tournemire
Pique-nique Géant
Tournemire Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Venez nombreux au Pique-nique Géant pour partager un moment de convivialité !
Chacun gère son pique-nique , ses boissons et son matériel …. .
Tournemire 12250 Aveyron Occitanie
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English :
We hope to see many of you at the Giant Picnic to enjoy some good company!
L’événement Pique-nique Géant Tournemire a été mis à jour le 2026-08-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)