Pique-nique littéraire Médiathèque Bras Fusil Saint-Benoît

Pique-nique littéraire Médiathèque Bras Fusil Saint-Benoît vendredi 3 octobre 2025.

Pique-nique littéraire Vendredi 3 octobre, 13h30 Médiathèque Bras Fusil La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T13:00:00

Fin : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T13:00:00

Découverte des collecions de la médiathèque

Médiathèque Bras Fusil 4 rue Le Corbusier Bras Fusil 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 Le Monteil La Réunion La Réunion 0262508833

Découverte des collecions de la médiathèque