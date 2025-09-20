Pique-nique musical au Château de la Villedubois Chateau de la Villedubois Mordelles

Pique-nique musical au Château de la Villedubois Chateau de la Villedubois Mordelles samedi 20 septembre 2025.

Venez profiter d’un parc inscrit aux Monuments Historiques, autour d’un pique nique.

Prenez votre nécessaire à pique-nique et venez vous installer pour profiter de la vue. Vous pourrez ensuite déambuler librement dans un parc arboré d’une dizaine d’hectares.

Chateau de la Villedubois La Villedubois 35310 Mordelles Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 0626373054 http://www.chateaudelavilledubois.com https://www.instagram.com/chateau_de_la_villedubois/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00007852;https://www.demeure-historique.org/collectes/chateau-de-la-villedubois/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lavilledubois.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudelavilledubois.com/contact/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://chateaudelavilledubois.bonkdo.com/fr/events/pique-nique-821/? »}] 1647, Jacques Annibal de Farcy de Farcy achète La Villedubois. Depuis, ce sont 13 générations de Farcy qui font vivre cette propriété familiale, berceau de tant d’anecdotes bretonnes.

Journées européennes du patrimoine 2025

