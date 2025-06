Pique-nique musical avec ALEE City Stade – les Champs bleus – Vezin le Ccoquet Vezin-le-Coquet

Pique-nique musical avec ALEE City Stade – les Champs bleus – Vezin le Ccoquet Vezin-le-Coquet Jeudi 3 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Étalez votre plaid et profitez d’une soirée musicale en famille ou entre amis pour entamer l’été. Alee, chanteur rennais, vous proposera un mélange des genres, entre phrasé hip hop et chanson.

Sortez la citronnade, les sandwichs, les tomates-cerises, le melon frais et les chips…Étalez votre plaid et profitez d’une soirée musicale en famille ou entre amis pour entamer l’été.Alee, chanteur rennais, vous proposera un mélange des genres, entre phrasé hip hop et chanson. Dans son univers, les textes engagés s’entremêlent aux compositions plus personnelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T20:30:00.000+02:00

City Stade – les Champs bleus – Vezin le Ccoquet Rue des Glénan Vezin- le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine