Pique-nique musical avec l’Harmonie Municipale La Châtre 4 juillet 2025 20:00

Indre

Pique-nique musical avec l’Harmonie Municipale Avenue du Parc La Châtre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

L’Harmonie municipale vous propose un concert pique nique musical.Familles

L’ambiance est à la fête ! un grand pique-nique est proposé accompagné de concert avec l’Harmonie municipale de La Châtre. Apportez vos paniers ou dégustez des burgers avec le food truck présent. .

Avenue du Parc

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire harmonielachatre@gmail.com

English :

The Harmonie municipale is hosting a picnic concert to celebrate its 140th anniversary.

German :

Die Harmonie Municipale lädt Sie anlässlich ihres 140-jährigen Bestehens zu einem Picknick-Konzert ein.

Italiano :

L’Harmonie municipale organizza un concerto picnic per celebrare il suo 140° anniversario.

Espanol :

La Harmonie municipale organiza un concierto picnic para celebrar su 140 aniversario.

L’événement Pique-nique musical avec l’Harmonie Municipale La Châtre a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Pays de George Sand