Pique-nique musical avec Pipik square de l’ile bleue, Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet
Pique-nique musical avec Pipik square de l’ile bleue, Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet jeudi 2 juillet 2026.
Pique-nique musical avec Pipik square de l’ile bleue, Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet Jeudi 2 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine
Profitez d’une soirée musicale conviviale en famille ou entre amis pour bien commencer l’été avec notre pique-nique musical. Pipik vous emportera dans un voyage musical mêlant pop, rock et soul.
Pique-nique musical avec Pipik
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Sortez la citronnade, les sandwichs, les tomates-cerises, le melon frais et les chips…Étalez votre plaid et profitez d’une soirée musicale conviviale en famille ou entre amis pour bien commencer l’été avec notre pique-nique musical.
L’émotion, l’énergie et la puissance vocale, c’est ce qui caractérise l’univers de Pipik, chanteuse Bretonne s’étant notamment illustrée dans le groupe « les Cocodettes »
Laissez-vous emportez dans un voyage musical mêlant pop, rock et soul, où les rythmes endiablés rencontrent la délicatesse de l’harmonie vocale
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T20:30:00.000+02:00
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square de l’ile bleue, Vezin le Coquet vezin le coquet, ehpad Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine