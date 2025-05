Pique-nique partagé ZD et ramassage de déchets avec Ar Viltansoù – Plage des Blancs-Sablons, partie Nord Le Conquet, 17 mai 2025 13:30, Le Conquet.

Finistère

Plage des Blancs-Sablons, partie Nord Le Conquet Finistère

2025-05-17 13:30:00

2025-05-17 15:30:00

2025-05-17

Envie d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous samedi 17 mai !

Pique-nique partagé en mode zéro déchet de 12h à 13h30 sur le principe de l’auberge espagnole ! (chacun amène ses couverts, verre, assiette et quelque chose à partager)

Suivi de notre ramassage mensuel de déchets qui se déroulera sur la plage des Blancs-Sablons de 13h30 à 15h30.

Possibilité de prêt de gants et sac. Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.

Tri, pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus. Un « Waste art » éphémère sera réalisé avec eux s’ils le souhaitent avec quelques déchets du ramassage !

Rendez-vous sur le parking P1 des Blancs-Sablons (vers Ilien) à 12h pour le pique-nique puis sur le haut de la partie Nord de la plage à 13h30 pour le ramassage.

Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas ramener des douceurs ! (selon conditions météo)

Inscription numérique possible au préalable sur le site. .

Plage des Blancs-Sablons, partie Nord Parking P1 Plage des blancs-Sablons

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 29 58 69 72

