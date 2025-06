Pique-nique | Pause Gourmande en Grande Champagne Cognac Drouet – Cognac Drouet Salles-d’Angles 1 juillet 2025 07:00

Pique-nique | Pause Gourmande en Grande Champagne Cognac Drouet
Cognac Drouet
1 route du Maine Neuf
Salles-d'Angles
Charente

Début : Vendredi 2025-07-01

fin : 2025-08-30

2025-07-01

2025-07-02

Rendez-vous au domaine à 10h30 pour la visite guidée suivie d’une dégustation de nos produits.

Pique-nique dans les vignes à disposition vers 12h30 (trajet avec votre propre voiture).

Cognac Drouet 1 route du Maine Neuf

Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 63 13 contact@cognac-drouet.fr

English : Picnic | Gourmet break in Grande Champagne with Cognac Drouet

Join us at our estate at 10:30am for a guided tour and tasting.

Afterwards, enjoy a delicious picnic in our vineyards at 12:30. (with your own transport).

German :

Treffpunkt auf dem Weingut um 10:30 Uhr für die geführte Besichtigung mit anschließender Verkostung unserer Produkte.

Gegen 12:30 Uhr steht ein Picknick in den Weinbergen zur Verfügung (Fahrt mit dem eigenen Auto).

Italiano :

Ritrovo alla tenuta alle 10.30 per una visita guidata seguita da una degustazione dei nostri prodotti.

Pranzo al sacco nei vigneti disponibile intorno alle 12.30 (self drive).

Espanol :

Encuentro en la finca a las 10.30 h para una visita guiada seguida de una degustación de nuestros productos.

Almuerzo picnic en los viñedos alrededor de las 12.30 h (autocaravana).

