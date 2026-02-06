Pique-nique | Pause Gourmande en Grande Champagne Cognac Drouet Cognac Drouet Salles-d’Angles
Pique-nique | Pause Gourmande en Grande Champagne Cognac Drouet Cognac Drouet Salles-d’Angles jeudi 2 juillet 2026.
Pique-nique | Pause Gourmande en Grande Champagne Cognac Drouet
Cognac Drouet 1 route du Maine Neuf Salles-d’Angles Charente
Tarif : 18 – 18 – EUR
18€ jusqu’à 12 ans 13 ans à 17 ans tarif ‘ado’ 35€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-02
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-02
Rendez-vous au domaine à 10h30 pour la visite guidée suivie d’une dégustation de nos produits.
Pique-nique dans les vignes à disposition vers 12h30 (trajet avec votre propre voiture).
.
Cognac Drouet 1 route du Maine Neuf Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 63 13 contact@cognac-drouet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Picnic | Gourmet break in Grande Champagne with Cognac Drouet
Join us at our estate at 10:30am for a guided tour and tasting.
Afterwards, enjoy a delicious picnic in our vineyards at 12:30. (with your own transport).
L’événement Pique-nique | Pause Gourmande en Grande Champagne Cognac Drouet Salles-d’Angles a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac