Pique-nique républicain, concert et spectacle de feu Le Buisson-de-Cadouin

Pique-nique républicain, concert et spectacle de feu Le Buisson-de-Cadouin lundi 14 juillet 2025 20:00:00.

Pique-nique républicain, concert et spectacle de feu

Plage de Vicq Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

A l’occasion de la Fête nationale et pour la quatrième année, la Commune du Buisson de Cadouin propose un moment festif et convivial sur la plage de Vicq.

Pique-nique républicain, à partir de 20h, nous pourrons nous rassembler autour d’un pique-nique et partager un moment convivial sur notre belle plage de Vicq. Le principe chacun apporte son pique-nique, avec si possible une part supplémentaire à offrir appelée la part de la fraternité .

Petite restauration sur place proposée par les commerçants de la plage et le food-truck Popsy Delices avec ses glaces artisanales.

N’hésitez pas pour l’occasion à adopter les couleurs de la République ! Un apéritif sera offert par la Commune avec des produits locaux. Musique et spectacle de feu, à partir de 20h, ce moment sera accompagné de musique grâce au trio périgourdin LES LASCARS DE L’OUEST. .

Plage de Vicq Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 00 41

