Pique nique Républicain place Francis Planté Mont-de-Marsan

Pique nique Républicain

place Francis Planté Parc Jean rameau Mont-de-Marsan Landes

Les conseils de quartier invitent Montoises et Montois à célébrer la fête nationale dans une ambiance conviviale et festive lors du 2e pique républicain.

À partir de 12h30, chacun est invité à poser son panier repas et ses couverts sur les tables dressées pour l’occasion. L’après-midi, à l’ombre des arbres centenaires du parc, petits et grands profiteront des jeux en bois traditionnels alors que les danseurs amateurs ou confirmés rejoindront

le parquet installé pour l’occasion afin de swinguer, valser ou rocker.

Un moment de partage à vivre en famille, entre voisins ou entre amis .

place Francis Planté Parc Jean rameau Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 52

