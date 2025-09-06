Pique-nique Républicain Soultz Soultz-Haut-Rhin

Le samedi 6 septembre 2025, à partir de 17h, rendez-vous sur la place de la République à Soultz pour une soirée gratuite et mémorable !

17h00 Ouverture de l’espace jeux géants

18h00 Spectacle « Quand je serai un grand » par les Aéronotes

18h30 « La DéembulatiOn » par Tricoteries et Cie

20h30 Concert d’EL MIRA en version quintet

22h00 Feu d’artifice musical

Une rentrée festive et conviviale à Soultz Samedi 6 septembre 2025 Place de la République Dès 17h00 Entrée gratuite

Démarrer la rentrée du bon pied en toute convivialité, c’est ce que propose le Pique-nique Républicain du samedi 6 septembre à Soultz.

Cette manifestation gratuite invite les familles à venir avec leur pique-nique, s’installer et profiter d’une journée festive sur la place de la République. Pour les plus étourdis, la buvette et restauration associative assurée par le Soultz Handball viendra combler les papilles de ceux qui ont oublié de préparer leur panier.

Une programmation riche pour tous les âges

Dès 17h, les jeux géants en bois permettront de divertir petits et grands en attendant le début des spectacles. À 18h, les Aéronotes présenteront leur création « Quand je serai un grand », où la musique et le mouvement se rencontrent au sommet d’un tissu. Cette rencontre musicale et circassienne promet de faire éclore un univers complet et riche, avec un soupçon d’égarement, permettant de rendre réel ce qu’on imaginait étant enfant.

La magie se poursuivra avec Tricoteries et Cie (Sébastien Kauffmann) qui enchantera l’assistance à 18h30 avec sa « DéembulatiOn ». Un moment de poésie simple et onirique où l’esprit vagabonde au rythme des bulles de savon.

À 20h30, le groupe EL MIRA prendra la relève avec son répertoire de flamenco y rumba. Évoluant dans un courant musical façonné par la tradition flamenca, le quartet propose une musique profonde et vibrante, envoûtante et passionnée aux rythmes hypnotiques.

La soirée se clôturera en beauté par un feu d’artifice en musique à 22h, pour profiter encore de la douceur estivale.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date Samedi 6 septembre 2025 Lieu Place de la République, Soultz Horaires À partir de 17h00 Entrée Gratuite Restauration Buvette et restauration sur place par le Soultz Handball

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 mairie@soultz68.fr

English :

On Saturday, September 6, 2025, from 5pm onwards, join us on the Place de la République in Soultz for a free, memorable evening!

17h00 ? Opening of the giant games area

18h00 ? Show « Quand je serai un grand » by Les Aéronotes

18h30 ? « La DéembulatiOn » by Tricoteries et Cie

20h30 ? EL MIRA quintet concert

22h00 ? Musical fireworks

German :

Am Samstag, den 6. September 2025, ab 17 Uhr, treffen Sie sich auf der Place de la République in Soultz zu einem kostenlosen und unvergesslichen Abend!

17h00 ? Eröffnung des Bereichs für Riesenspiele

18h00 ? Aufführung « Quand je serai un grand » (Wenn ich ein Großer bin) von Les Aéronotes

18h30 ? « La DéembulatiOn » von Tricoteries et Cie (Stricken und Co.)

20h30 ? Konzert von EL MIRA in der Quintett-Version?

22h00 ? Musikalisches Feuerwerk

Italiano :

Sabato 6 settembre 2025, a partire dalle 17.00, unitevi a noi in Place de la République a Soultz per una serata gratuita e memorabile!

17h00 ? Apertura dell’area giochi giganti

18h00 ? Spettacolo « Quand je serai un grand » di Les Aéronotes

18h30 ? « La DéembulatiOn » di Tricoteries et Cie

20h30 ? Concerto del quintetto EL MIRA

22h00 ? Fuochi d’artificio musicali

Espanol :

El sábado 6 de septiembre de 2025, a partir de las 17h00, únase a nosotros en la Place de la République de Soultz para disfrutar de una velada gratuita y memorable

17h00 ? Apertura de la zona de juegos gigantes

18h00 ? Espectáculo « Quand je serai un grand » de Les Aéronotes

18h30 ? espectáculo « La DéembulatiOn » de Tricoteries et Cie

20h30 ? Concierto del quinteto EL MIRA

22h00 ? Fuegos artificiales musicales

