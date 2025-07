Pique-nique sous les étoiles Verger du village Saint-Amand-le-Petit

Verger du village Le bourg Saint-Amand-le-Petit Haute-Vienne

L’association Le Petit Verger de Saint-Amand vous invite à vivre une soirée magique sous le ciel étoilé ! Apportez votre pique-nique et venez partager un moment chaleureux et convivial au verger du village (près du cimetière). Une belle occasion de se retrouver, d’échanger… et de lever les yeux vers les étoiles ! En seconde partie de soirée, le Club d’Astronomie de Haute Corrèze vous fera découvrir les merveilles du ciel observation du soleil, découverte des constellations au laser, explication et astuces, observation au télescope des Planètes…Une soirée ouverte à toutes et tous pensez à prendre une petite laine ! .

Verger du village Le bourg Saint-Amand-le-Petit 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

