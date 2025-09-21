pique-nique sur toile vivante Château de Pernant Pernant

pique-nique sur toile vivante Dimanche 21 septembre, 09h30 Château de Pernant

Pique-nique le midi à la table des impressionnistes.

Visites du chatelet et des carrières.

Château de Pernant 10 Rue du Chateau, 02200 Pernant, France

Le château (ou donjon) de Pernant se dresse sur un promontoire dominant la vallée. Dans son sous-sol, d'anciennes carrières ont été transformées en dépendances souterraines. La construction du château date probablement du début du XIVe siècle. Au cours de la Première Guerre mondiale, le château est partiellement détruit par l'artillerie allemande. Le château, construit en pierres de taille se compose d'un bâtiment sur plan carré (qui possédait un toit aigu en ardoises) fortifié de quatre tourelles d'angle. A l'ouest, un petit corps de logis a été rajouté au XVIe siècle (en grande partie démoli en 1918). On ne trouve plus trace des murailles d'enceinte.

Nathalie Gobancé