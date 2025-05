PIQUE-NIQUE VIGNERON AU DOMAINE DE LA GRANGE – D6009 La Palme, 8 juin 2025 11:00, La Palme.

Aude

Début : 2025-06-08 11:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-08

Venez pique-niquer chez le Vigneron Indépendant.

Apportez votre pique-nique et venez rencontrer, dialoguer et déguster.

Envie de vous évader le temps d’une journée au cœur des vignobles du Languedoc ? Le Domaine de la Grange vous ouvre ses portes pour une journée conviviale et authentique, à l’occasion du week-end de Pentecôte.

Au programme

– Apportez votre pique-nique et installez-vous dans un cadre champêtre aménagé pour l’occasion.

– Dégustation des vins du domaine offerte par le vigneron, qui partagera avec vous sa passion et son savoir-faire.

– Moments d’échange et de partage en toute simplicité, en famille, entre amis ou en solo.

Entrée libre, sans réservation

Barbecue à disposition.

D6009 147 Les Cabanes de La Palme

La Palme 11480 Aude Occitanie +33 6 16 21 14 65

English :

Come and picnic at the Vigneron Indépendant.

Bring your picnic and come meet, chat and taste.

Looking for a day out in the Languedoc vineyards? The Domaine de la Grange opens its doors to you for a convivial and authentic day, on the occasion of the Pentecost weekend.

On the program:

– Bring your own picnic and sit back and relax in a country-style setting set up just for the occasion.

– Wine tasting hosted by the winemaker, who will share his passion and expertise with you.

– A simple way to share and exchange ideas, with family, friends or on your own.

Free admission, no reservation required

Barbecue available.

German :

Kommen Sie zu einem Picknick beim Unabhängigen Winzer.

Bringen Sie Ihr Picknick mit und treffen Sie sich, führen Sie einen Dialog und probieren Sie.

Möchten Sie einen Tag lang in die Weinberge des Languedoc entfliehen? Die Domaine de la Grange öffnet Ihnen am Pfingstwochenende ihre Türen für einen geselligen und authentischen Tag.

Auf dem Programm stehen:

– Bringen Sie Ihr Picknick mit und lassen Sie sich in einer ländlichen Umgebung nieder, die für diesen Anlass eingerichtet wurde.

– Der Winzer bietet Ihnen eine Weinprobe an, bei der er seine Leidenschaft und sein Wissen mit Ihnen teilt.

– Einfache Momente des Austauschs und des Teilens mit der Familie, mit Freunden oder allein.

Freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich

Grill zur Verfügung.

Italiano :

Venite a fare un picnic presso il Vigneron Indépendant.

Portate il vostro picnic e venite a conoscere, parlare e degustare.

Volete trascorrere una giornata nel cuore dei vigneti della Linguadoca? Il Domaine de la Grange vi apre le porte per una giornata conviviale e autentica durante il weekend di Pentecoste.

In programma:

– Portate il vostro picnic e sedetevi a rilassarvi in un ambiente di campagna appositamente allestito per l’occasione.

– Degustazione dei vini della tenuta offerta dall’enologo, che condividerà con voi la sua passione e la sua esperienza.

– Un modo semplice per condividere e scambiare idee, con la famiglia, gli amici o da soli.

Ingresso libero, non è necessario prenotare

Barbecue disponibile.

Espanol :

Venga de picnic al Vigneron Indépendant.

Trae tu propio picnic y ven a conocer, hablar y degustar.

¿Quiere pasar un día en el corazón de los viñedos del Languedoc? El Domaine de la Grange le abre sus puertas para pasar un día agradable y auténtico durante el fin de semana de Pentecostés.

En el programa:

– Traiga su propio picnic y relájese en un entorno campestre especialmente acondicionado para la ocasión.

– Degustación de los vinos de la finca ofrecida por el enólogo, que compartirá con usted su pasión y experiencia.

– Una forma sencilla de compartir e intercambiar ideas, en familia, con amigos o solo.

Entrada gratuita, sin reserva previa

Barbacoa disponible.

