Pique-nique Vigneron au Domaine l’Ancienne École Les Grands Préaux Vinsobres jeudi 17 juillet 2025.

Les Grands Préaux 1622 chemin de l’Ancienne Ecole Vinsobres Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-07-17 12:00:00

fin : 2025-07-31 13:30:00

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Dégustation de nos vins avec un pique-nique de produits frais de saison préparé par nos soins.

Nos menus sont tous préparés au Domaine à base de produits locaux et de saison, le tout accompagné d’un verre de nos délicieux vins bios.

Les Grands Préaux 1622 chemin de l’Ancienne Ecole Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 15 68 73 info@domaine-lancienne-ecole.com

English :

Wine tasting with a picnic of fresh seasonal produce prepared by us.

Our menus are all prepared at the Domaine using local, seasonal produce, and are accompanied by a glass of our delicious organic wines.

German :

Verkostung unserer Weine mit einem von uns zubereiteten Picknick aus frischen Produkten der Saison.

Unsere Menüs werden alle auf der Domaine aus lokalen und saisonalen Produkten zubereitet, begleitet von einem Glas unserer köstlichen Bioweine.

Italiano :

Degustazione di vini con picnic di prodotti freschi di stagione preparati da noi.

I nostri menu sono tutti preparati al Domaine con prodotti locali e di stagione e sono accompagnati da un bicchiere dei nostri deliziosi vini biologici.

Espanol :

Degustación de vinos con un picnic de productos frescos de temporada preparados por nosotros.

Todos nuestros menús se preparan en el Domaine con productos locales de temporada y se acompañan con una copa de nuestros deliciosos vinos ecológicos.

