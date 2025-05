PIQUE-NIQUE VIGNERON AU DOMAINE TOUR SACALA – Escales, 9 juin 2025 10:00, Escales.

PIQUE-NIQUE VIGNERON AU DOMAINE TOUR SACALA

2025-06-09 10:00:00

2025-06-09

Le domaine Tour Sacala vous propose une matinée au cœur des vignes !

Au programme de la matinée

10h balade dans les vignes jusqu’à la tour au départ de la cave

11h dégustation du vin du Domaine

12h Pique-nique tiré du sac

Pensez à apporter vos grillades, un braséro sera sur place !

Réservation obligatoire

8 rue de la tour

Escales 11200 Aude Occitanie +33 6 18 03 05 47 rebolledo.franck@orange.fr

English :

The Tour Sacala estate invites you to a morning in the heart of the vineyards!

Morning program:

10am: walk through the vines to the tower, starting from the winery

11am: wine tasting

12pm picnic

Don’t forget to bring your own barbecue a brazier will be on site!

Reservations required

German :

Das Weingut Tour Sacala bietet Ihnen einen Vormittag im Herzen der Weinberge an!

Das Programm des Vormittags

10h: Spaziergang durch die Weinberge bis zum Turm vom Weingut aus

11 Uhr Weinprobe des Weinguts

12 Uhr Picknick aus dem Rucksack

Denken Sie daran, Ihr Grillgut mitzubringen, ein Braséro wird vor Ort sein!

Reservierung erforderlich

Italiano :

La tenuta Tour Sacala vi invita a una mattinata nel cuore dei vigneti!

Il programma della mattinata prevede

ore 10.00: passeggiata tra le vigne fino alla torre, partendo dalla cantina

ore 11: degustazione di vini presso la tenuta

ore 12: pranzo al sacco

Non dimenticate di portare le vostre griglie, un braciere sarà presente in loco!

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

La finca Tour Sacala le invita a una mañana en el corazón de los viñedos

El programa de la mañana incluye

10 h: paseo por los viñedos hasta la torre, partiendo de la bodega

11h: degustación de vinos en la finca

12 h: almuerzo para llevar

No olvide traer sus parrillas, ¡habrá un brasero in situ!

Reserva obligatoria

